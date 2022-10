El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha comentado este miércoles que no hay un "marco normativo" que permita o contemple suspender un partido como la final de la Copa del Rey del sábado entre Sevilla FC y FC Barcelona por los pitos al himno español por parte de la afición blaugrana en los momentos previos y que es el Ministerio del Interior es "el responsable" junto a la RFEF.

"Una vez que se está dentro, no se puede suspender un partido, no está previsto en ninguna normativa y me sorprendería. No creo que haya un marco normativo que permita suspender el partido", comentó a los medios tras participar en una mesa redonda en Barcelona sobre si esa suspensión sería posible en el marco de la posible pitada al himno.

Tebas, que dejó claro que será el Ministerio del Interior el encargado de determinar las consecuencias de una pitada al himno, o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró que en todo caso LaLiga no tiene competencias en este punto por no ser organizadora del partido.

"Ya se conoce mi postura desde hace años, no hace falta que la repita. El ministro del Interior será responsable con lo que suceda en el evento y no puedo saber si se va a tomar alguna medida más o no porque no tenemos competencias en esa final", recordó.

"También denunciamos los gritos de 'P... Cataluña"

De todos modos, dejó claro que para él una pitada al himno español es "violencia verbal". "Los gritos de 'P... Cataluña' los hemos denunciado cuando han ocurrido en muchos campos cuando iba a jugar el FC Barcelona, y para mí sería violencia verbal", argumentó.

"Está muy mal que se falte al respeto y se insulte a España pitando al himno o insultando directamente al Jefe de Estado", añadió en este sentido el presidente de LaLiga, que reiteró que dijo en tono "jocoso" que se debería aplicar el artículo 155 de la Constitución en la final de la Copa del Rey.

Por otro lado, comentó que si no hay una prohibición expresa por parte del Gobierno o la Comunidad de Madrid, se tendría que dejar entrar banderas esteladas al Wanda Metropolitano. "Si no han sido prohibidas como se hizo hace un año o el anterior tendrán que entrar, si no hay normativa no tiene la Federación por qué prohibirlas", expresó.

"Larrea me ha demostrado raciocinio"

"Respeto la opinión del Barça, no la comparto, pero la respeto. Llevo cinco años con este tema, ya me quedo igual. La situación de Cataluña siempre ha sido complicada para los ciudadanos de Cataluña y para el Barça", señaló al ser preguntado por el hecho de que el presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, no se pronuncie sobre los pitos al himno y sí denuncie que no se dejen llevar esteladas en aras de la libertad de expresión.

Por otro lado, confirmó que la "preferencia" de LaLiga para las elecciones a la RFEF es Juan Luis Larrea, del que cree que "no ha demostrado 'villarismo' al menos en su forma de actuar", mientras que el otro candidato, Luis Rubiales, le representa "confrontación", además de recalcar que tiene "ideas galácticas". "Tenemos que ir al raciocinio y Larrea me lo ha demostrado", admitió.

"Ahora parece que el pasillo es una humillación"

Sobre el antimadridismo existente del que se queja parte del vestuario del Real Madrid por lo sucedido en la vuelta contra la Juventus, el dirigente se mostró contrario y apuntó que la clasificación a semifinales del equipo blanco "frustó muchas expectativas de antimadridistas y al mismo tiempo puso eufóricos a madridistas", mientras que entiende que Zinédine Zidane "no quiera hacer" el pasillo al Barça en el Camp Nou por el hipotético título liguero. "Me gustaba antes cuando era un homenaje y ahora parece que es ver a ver si uno sale de rodillas", sentenció.