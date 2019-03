Hecking alaba al Madrid: "Les felicito porque han merecido pasar"

Dieter Hecking felicitó al Real Madrid por su remontada, aseguró que "ha merecido pasar" y lamentó "falta de suerte" por haber encajado los dos últimos goles a balón parado, pero orgulloso de la imagen dejada por sus jugadores en el Santiago Bernabéu.

"Han merecido pasar la eliminatoria, han ganado justamente. No hemos conseguido jugar como queríamos. No hemos estado tan mal pero no hemos entendido bien lo que había que hacer, hemos perdido muchos balones y estábamos avisados de que era un gran peligro", analizó en rueda de prensa.

Dos goles a balón parado, mala suerte

"Hemos tenido mala suerte porque los dos últimos goles han sido a balón parado y teníamos que haber defendido mejor. Como dije necesitábamos un gol para pasar a semifinales. Felicito al Real Madrid porque ha merecido pasar", añadió.

El técnico del Wolfsburgo defendió que buena parte del partido sus jugadores soportaron la presión y tuvieron la "posesión de balón", pero destacó fallos claves. "Hemos fallado en los uno contra uno, nos faltó fuerza. El Real Madrid tiene muy buenos delanteros. Tenemos que seguir trabajando tras una temporada fantástica en la Champions. Hemos jugado en el marco de nuestras posibilidades".

Decepción y desánimo en el Wolfsburgo

"Nuestros jugadores están decepcionados, tenían grandes esperanzas de estar en semifinales y al final no lo hemos conseguido. Habría que haber marcado un gol. Hay que tener la cabeza alta, seguir en la Bundesliga donde no va a ser sencillo asimilar esta decepción", manifestó. Por último hizo balance de una temporada en la que el Wolfsburgo alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Orgulloso de su equipo

"Hay que estar orgullosos, hemos merecido llegar a cuartos tras una buena fase de grupos y jugando muy bien en octavos ante el Gante. Estamos con problemas en la Liga alemana pero hemos crecido esta temporada en la Champions. Hoy nos ha faltado un poco para merecer dar un paso más adelante y seguir avanzando. Nos vamos orgullosos de Madrid", sentenció.