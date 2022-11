Gary Neville: "No tuvimos la chispa del día del Barcelona"

El entrenador del Valencia CF, Gary Neville, reconoció que no estuvieron a la altura este miércoles en la derrota (0-2) ante el Lyon, donde el cuadro 'che' se despidió de la Liga de Campeones en el que era el estreno del inglés en el banquillo de Mestalla, al tiempo que explicó que echó de menos "la chispa del día del FC Barcelona".

"Fueron mejores que nosotros y no hay excusas. No podemos estar contentos por cómo jugamos hoy y no se puede culpar a nadie. Tenemos un reto por delante, un objetivo", indicó tras la sexta y última jornada de la fase de grupos de la 'Champions'.

Neville vivió su estreno en el banquillo valencianista con una pobre actuación de su eqiuipo que, sin depender de sí mismo, no pudo hacer los deberes y entrará en el sorteo del lunes de la Europa League, con el tercer puesto del Grupo H.

"Tenemos que trabajar más para evitar las contras, creo que ha sido el problema principal, y no tener esa chispa, ese punto, como contra el Barcelona. Han sido muchos partidos en pocos días. El domingo esperamos poder refrescar con jugadores, lo han dado todo, no se puede pedir más esfuerzo", indicó.

Preguntado por el gol anulado, el técnico dijo no haber visto "la repetición del cabezazo de Mustafi". "Los jugadores no creen que haya sido falta y claro que habría sido un partido diferente, pero ellos son los que han marcado primero. No suelo echarles la culpa a los árbitros. Quería una victoria, empezar con buen pie, mantener la buena inercia", comentó.

"No creo que haya un problema de forma física. Hemos tenido diez lesionados y los mismos jugadores tienen que jugar cada tres días, se produce un deterioro cuando tienes que competir a tope. El encuentro ante el FC Barcelona fue una locura. No es una crítica, es una cuestión que tenemos que trabajar", añadió.

Además, Neville dijo que se centrarán en la Europa League. "Nos vamos a tomar en serio la competición. Ahora ya estoy pensando en el próximo partido de Liga, en hacer mi trabajo para intentar mejorar la situación. El esfuerzo ha sido inmenso. A la afición tampoco se le puede pedir más, tenían que apoyar y lo han hecho", finalizó.