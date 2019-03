El Deportivo se lleva el derbi gallego frente al Celta de Vigo en Riazor

Lucas Pérez acabó con la condición de invicto del Celta de Vigo a domicilio esta temporada y le dio el derbi gallego (2-0) a su equipo, el Deportivo, en un partido en el que compartió el protagonismo con el portero Germán Lux, que detuvo un penalti a Nolito.

No fue la noche del internacional español, que antes de fallar desde los once metros había perdonado un mano a mano con el guardameta, y tampoco la de su equipo, el Celta, que encajó el segundo tanto de la noche en el descuento y sufrió su segunda derrota consecutiva, la primera lejos de Balaídos, donde no perdía desde el 8 de marzo, cuando cayó (4-1) en Villarreal.

El Deportivo sorprendió con la alineación con la que recibió al Celta, con el portugués Luisinho en el once después de haber estado seis partidos seguidos fuera de las convocatorias, Cani en la banda derecha y el uruguayo Jonathan Rodríguez en la punta junto a Lucas Pérez, en detrimento de jugadores habituales en los últimos onces como el argentino Jonás Gutiérrez o Fayçal Fajr.

Lucas Pérez, muy activo

El Celta, después de los cinco goles que había recibido ante el Valencia (1-5) en Balaídos, se presentó en el escenario de su máximo rival regional con la alineación prevista y la intención de no renunciar a su estilo habitual, el fútbol ofensivo.

El Deportivo defiende otra filosofía, la de la solidez, una propuesta a la que se sumó el ingrediente de Álex Bergantiños ante la baja del costarricense Celso Borges en el centro del campo. Víctor Sánchez del Amo había estudiado al Celta y en las acciones de estrategia a favor de los vigueses dejó descolgados a tres jugadores del Deportivo en la medular, a la espera de cazar el contragolpe.

Solo tardó dos minutos en encontrar la primera, pero Lucas Pérez, que es al Dépor lo que Iago Aspas al Celta, remató fuera a pase de Luisinho. El Deportivo empezaba a encontrar fisuras en el alegre Celta, demasiado blando en la contención, aunque Arribas a punto estuvo de regalarle el primer gol a los vigueses tras una pérdida ante Nolito, que buscó la vaselina sobre Lux y no logró superar al portero argentino.

El Depor llevó la manija

En el otro área, Lucas Pérez, que lleva en la sangre el fútbol de la calle, no perdonó al Celta en el ecuador del primer periodo cuando cazó en el área un balón que había sido rechazado por Sergio tras una incorporación al ataque de otro hombre de fe y perseverancia, Álex Bergantiños, casi sin protagonismo esta temporada, en la que el nivel de la plantilla blanquiazul ha subido.

El Celta, que se ha consolidado en la élite con un proyecto serio y un estilo definido, respondió de inmediato con una acción de Aspas que obligó al veterano Fernando Navarro a derribarle en el área. Del penalti se encargó Nolito, pero el argentino Germán Lux adivinó su intención y desvió el esférico con una buena estirada.

Pese a la desventaja y a que el Deportivo había llegado más fresco al descanso, el 'Toto'Berizzo no hizo cambios en la reanudación, en la que el conjunto coruñés pidió la segunda amarilla para el 'Tucu' Hernández por un encontronazo con Jonathan Rodríguez, que sí fue amonestado.

El Celta lo intentó

El derbi se calentó en la segunda parte con varias disputas, revoluciones fuera de control sin el balón y más bajas con la pelota en los pies, algo que beneficiaba al Deportivo. El Celta perdió por lesión a Fontás, Berizzo tuvo que recurrir a Jonny como central, y en el Deportivo, también cayó Juanfran, que sufrió un pinchazo en un lanzamiento que se estrelló en el poste.

La ventaja mínima del Deportivo dio emoción al partido hasta los últimos minutos, en los que el Celta dispuso de cinco minutos de descuento para intentar evitar su primera derrota de la temporada a domicilio, pero lejos de empatar, encajó el segundo con el infortunio de Jonny, que anotó en propia meta.