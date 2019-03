Capello: "El Madrid no creía que Keylor era un buen portero"

El entrenador italiano Fabio Capello afirmó que el Real Madrid de Rafa Benítez "está haciendo las cosas muy bien" y jugando "un buen fútbol", además de considerar que Keylor Navas "es un buen portero" pero que en su club "no creían que lo era", y aseguró que ve al conjunto blanco "más fuerte" que el París Saint-Germain en el duelo de este martes en el Santiago Bernabéu (20.45 horas), correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"El Real Madrid es más fuerte que el PSG. El PSG es un buen equipo, pero no puede competir con el Madrid en este momento. El Real Madrid de Rafa Benítez está haciendo las cosas muy bien, está jugando buen fútbol", declaró en una entrevista radiofónica.

El técnico italiano consideró que Karim Benzema es "un jugador muy importante", y que Rafa Benítez cuenta con una plantilla "muy amplia y muy fuerte", y cambiando el sistema de juego, el Real Madrid "no tendrá problemas" para vencer al PSG.

Además, el exentrenador madridista recordó la situación del costarricense Keylor Navas a principio de temporada. "En muchos partidos su mejor jugador es el portero. Yo he visto jugar a Keylor Navas y es un buen portero. Ellos no creían que lo era, por eso intentaron fichar a De Gea. Ahora se lo han encontrado en casa y está haciendo partidos impresionantes", subrayó.

"El entrenador tiene que explicar los motivos por los que pone a un jugador o a otro. Y el jugador tiene que tener respeto por sus compañeros. Cuando un jugador no le gusta estar en el banquillo o no le gusta que le saquen del campo y lo demuestra, le está faltando al respeto al resto de jugadores. Es lo más feo que puede hacer un jugador", comentó.

Capello, que ganó dos Ligas con el Real Madrid en los años 1997 y 2007, valoró también la figura de Cristiano Ronaldo. "Cristiano puede jugar en todos los lados, pero él se encuentra más cómodo cuando sale desde la banda izquierda. De espaldas a la portería le cuesta mucho más moverse", subrayó.

El técnico también tuvo palabras para referirse a la temporada del Chelsea. "Es una cosa extraña, es el mismo equipo del año pasado, no se entiende. Desde que se lesionó Courtois han perdido toda la seguridad defensiva. Nunca he visto que a un jugador que no le guste el entrenador prefiera perder. No creo que un jugador llegue a este nivel", señaló.

Además, Capello aclaró su estilo como entrenador, tildado de defensivo por muchos. "Nunca he sido defensivo. Son etiquetas. Ganamos en Italia muchos partidos 1-0 y me pusieron esa etiqueta. Mis equipos siempre han metido muchísimos goles", manifestó.

Por último, el exentrenador del Real Madrid tuvo palabras para referirse al incidente entre los pilotos Marc Márquez y Valentino Rossi en el pasado Gran Premio de Malasia. "Fue un España-Italia. No hubo patada, Rossi se ha defendido. Uno le dio con la cabeza, el otro con la pierna", observó Capello.