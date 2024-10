Los cabezazos en el fútbol profesional podrían generar más enfermedades neurodegenerativas a los jugadores

Los golpes en la cabeza son cada vez más habituales en el fútbol, así lo ha confirmado un estudio realizado por el Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona. Esto podría provocar que en los próximos años aumenten los casos de enfermedades neurodegenerativas entre futbolistas profesionales. Se trata de una tendencia provocada, según los investigadores, por "un incremento de la agresividad, la fuerza física y la competitividad del juego en los últimos 50 años".

Los ejemplos de impactos en la cabeza entre jugadores son muchos en el último año, uno de los últimos es el caso del central del Atlético de Madrid, Robin Le Normand, que tuvo que abandonar el campo los últimos minutos de partido por un impacto en la cabeza al chocar con el centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchoaumeni.

"Practicar fútbol se asocia a tener lesiones principalmente por traumatismos, la gran mayoría son en las piernas, pero hay que recordar que 15% son por golpes en la cabeza (TCE)", explica el Dr. Alex Iranzo, neurólogo del Clínic, de hecho se calcula que en 10 años de profesión un futbolista tiene un 50% de probabilidad de tener una conmoción cerebral debida a un solo golpe en la cabeza.

Estudios anteriores demuestran la relación entre los impactos en la cabeza en el fútbol y los trastornos de sueño en fase REM, que a largo plazo provocan una mayor incidencia en casos de enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson o ELA. Así, el aumento de cabezazos detectados en este estudio podría generar un aumento de estas patologías entre los jugadores.

Ante estos datos la Dra. Irina Martín Izquierdo, junto a Iranzo, analizaron el aumento de estos impactos, así para el estudio han analizado más de 120 vídeos de 4 mundiales de fútbol, y se ha visto que en los mundiales de Alemania 2006 y Qatar 2022 se han producido un 20% más de golpes en la cabeza que en los mundiales de Alemania 1974 e Italia 1990. En el 74 se produjeron 17 impactos, cifra que ha ido aumentando en los siguientes, 22 en el mundial del 90, 45 en el de 2006, hasta este último en Qatar donde se han contabilizado 55. De estos tan solo el 14% fueron sancionados.

Aun así, los investigadores como Iranzo avisan que no hay que ser alarmistas "El 95% de futbolistas no van a desarrollar Parkinson, demencia, ni ELA", pero avisan de que la posibilidad sigue existiendo y que para evitarlo se han de poner medidas preventivas. "No es posible prohibir los cabezazos", explica Iranzo, "no se trata de cargarse el fútbol y cambiar el juego" pero hay medidas que se pueden tomar para prevenirlo, principalmente educación, reducir el juego sucio y la agresividad. Ya hay países que ante estos estudios están prohibiendo usar la cabeza para tocar la pelota en las ligas infantiles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com