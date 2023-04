Ed Sheeran presenta su nuevo álbum 'Subtract' en un ambiente íntimo en Madrid

Una atmósfera íntima ha sido el escenario en el que Ed Sheeran ha querido presentar su nuevo álbum, 'Subtract'. El británico ha presentado algunas de las canciones que formarán parte del que, según él, será "uno de los trabajos más íntimos de su carrera".

El cantante cuenta con millones de ventas y con múltiples números uno. Aun así, continúa su trayectoria musical con un nuevo trabajo, 'Subtract'. El cantante interpretó los temas de este nuevo disco en un ambiente bastante íntimo, acompañado de su guitarra y de un pianista.

Ed Sheeran aseguraba que ha sido "uno de los álbumes más complicados de componer por el fallecimiento de su mejor amigo", una situación difícil que le llevó a componer temas como 'Eyes Closed'. El cáncer de su mujer y la complicada situación al estar embarazada ha sido otro de los temas que le han servido de inspiración para este nuevo proyecto.

A lo largo de la velada, el cantautor británico ha mostrado algunos de los temas de este nuevo proyecto, como 'Boat', 'Salt water', 'Life goes on', 'The end of youth' o 'The hills of Aberfeldy', canciones que también formarán parte del repertorio de este nuevo y personal álbum.

Un evento más íntimo

Acostumbrado a conciertos con hasta 100.000 espectadores, Ed Sheeran, en uno de los momentos entre canción y canción reconocía sentirse mucho más nervioso ante un público más reducido, pero también ha confesado que le gusta más este formato, ya que así puede ver cómo son las caras de los fans al escuchar sus nuevos temas.

Para finalizar, el cantante no ha dudado en interpretar algunos de sus más aclamados éxitos, como 'Perfect', 'Shape Of You' o 'Shivers'. Estos pusieron el broche de oro a la velada. Una velada en la que el artista finalizó la presentación de su nuevo álbum con todo el público de pie y aplaudiendo.