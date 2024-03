El restaurante navarro Baserriberri dará de comer a los invitados de los Premios Óscar tras los galardones

Iñaki Andradas y Luken Vigo, los chefs del restaurante Baserriberri de Pamplona, acudirán a la 96ª edición de los premios Óscar, la gran cita del cine mundial, pero no para recoger una estatuilla. Su misión será agasajar con preparaciones gastronómicas a muchos de los invitados a la icónica gala.

Presentarán uno de sus pintxos más famosos en una de las cenas oficiales de los premios, concretamente en la 'Fiesta Iberoamericana', que tendrán lugar en el tradicional 'Dolby Theatre' de Los Ángeles durante la madrugada del domingo 10 al lunes 11 de marzo de 2024.

La receta elegida pretende trasladar el paisaje navarro hasta la gala y se compone, a modo cinematográfico, de tres secuencias o bocados:

El primero es un hummus de pimiento de piquillo con yema de espárrago navarro.

Le sigue una trucha del Pirineo ahumada con 'crème fraîche' y jamón ibérico.

Para terminar, el pincho se cierra con una mousse de foie con mermelada de naranja y almendra frita.

Todos los ingredientes son muy representativos de la gastronomía navarra. Por ello dicen que están "muy ilusionados y orgullosos, pero al mismo tiempo un poco asustado por tanta responsabilidad".

Cuando se les ofreció la posibilidad de acudir a la gala de Los Ángeles la respuesta inicial fue "un no rotundo porque teníamos la semana del pintxo de Navarra. Al de unos minutos me volvieron a llamar para decirme si estaba seguro de negarme a esta posibilidad única y me di cuenta de mi error, menuda cagada dije y me temblaron hasta las piernas. Es un sueño para nosotros", por ello su pintxo se llama 'Navarra Dreams'.

Un claro guiño a 'Robot Dreams'

Su propuesta culinaria en formato pintxo es un claro guiño a 'Robot Dreams', una de las nominadas en la categoría Mejor Película de Animación. Se trata de una cinta escrita y dirigida por el bilbaíno Pablo Berger y producida por la navarra Lokiz Films, motivo por el que una delegación del gobierno navarro y la industria audiovisual foral viajará a los Óscars.

Hay que recordar que 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, aspira a llevarse dos estatuillas como mejor película internacional y por el mejor maquillaje, y completa la representación española en Los Ángeles.

Un restaurante de éxitos

Galardonado con 1 'Sol Repsol' en 2023, el restaurante navarro se encuentra en pleno corazón de Pamplona, en la calle San Nicolás. Es conocido por su barra de pintxos y han logrado éxitos en más de un campeonato local y nacional con sus propuestas de ingredientes de kilómetro 0 pero con toques de las cocinas asiática y sudamericana.

Primer local de hostelería de Navarra y España en aplicar la jornada laboral de 4 días

El Grupo Baserriberri fue también noticia hace poco al anunciar que a partir del 1 de enero de 2024 los empleados de sus restaurantes pasarán a trabajar en turnos rotatorios distribuidos en jornadas de cuatro días semanales, convirtiéndose así en el primer local de hostelería de Navarra y uno de los primeros del país en aplicar la jornada laboral de 4 días semanales a sus trabajadores. Todos los trabajadores disponen del calendario laboral anual para el próximo año.

La jornada de 4 días se implanta con el objetivo de favorecer la conciliación laboral, familiar y social de la plantilla de los restaurantes y ha sido acogida con alegría por todo el equipo después de comprobar los buenos resultados en cuanto a productividad y a satisfacción personal de los trabajadores de las empresas en las que ya se ha implantado. Ello a pesar de reconocer las dificultades de su implantación en un sector como el de la hostelería con horarios y jornadas habitualmente muy intensas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com