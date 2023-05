Raphael le hace la 'cobra' a Mónica Carrillo y rechaza presentar el informativo porque "mañana es domingo"

El gran Raphael se ha pasado "religiosamente" por Antena 3 Noticias para charlar con Mónica Carrillo, presentadora de fin de semana. El cantante de Linares está de celebración porque el pasado 5 de mayo cumplió 80 años y él, pese a todo, "no nota ningún cambio". Ahora arranca una nueva gira tras unos meses de descanso con su familia.

¿Los años? "Son como los 70, los 60, los 50... no noto nada extraño, estamos bien", empieza diciendo el jienense... Que la verdad es que luce como siempre. Por él no pasan las primaveras.

P: ¿Es nostálgico Raphael?

"Nunca lo he sido, hay cosas del pasado que son buenas pero hay otras que es mejor no acordarse de ellas. La vida me ha tratado muy bien y tengo una vida bonita con mi gente, amigos, familia, hijos, mujer... público, ¿qué más puedo pedir?".

"Me emociona ver tantas generaciones en mi público"

Si hay un público o unos seguidores fieles esos son los de Raphael: "Me emociona que cuando estoy delante del escenario vea al menos cuatro generaciones, es maravilloso". Muchos de ellos, sino la mayoría, disfruta del concierto en su pueblo o ciudad y enseguida ya está pensando en sacar las entradas para el siguiente año. De Raphael no se cansa nadie.

¿Cuándo arrancan las giras?

"Raphael vuelve, aunque nunca se ha ido", dice Mónica, "no me da tiempo a marcharme", contesta el cantante entre risas. Este verano arranca una nueva gira tras unos meses de descanso: "He viajado con mi mujer, los niños, nietos... Estoy en perfectas condiciones, empezamos el 28 de julio en Jerez, Andalucía. Iremos a los sitios punteros: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia...", explica el cantante de Linares.

Que no se pongan nerviosos fuera de España porque también hay gira internacional de Raphael: "Empieza en febrero". El cantante, muy amigo de Mónica, le ha regalado su nuevo disco ('Victoria') en directo. "Ay, que me lo ha firmado", dice entusiasmada la presentadora de Antena 3.

Este disco, realizado en colaboración con Pablo López: "Lo hicimos en diciembre de 2022 y ahora lo voy a cantar en persona por primera vez. No es 'Victoria' por el nombre de una mujer sino por la victoria en la vida, de mi carrera, de como ha salido todo, de la gente que me ha acompañado, familia, público, compositores...".

Mónica presenta sola... ¿le acompañará Raphael?

Matías 'descansa' este finde por lo que Mónica está sola sábado y domingo... ¿puede Raphael presentar con ella este domingo? "¿Hacemos unos titulares?", expresa la periodista, "me estás tirando el guante... pero es que.. mañana es domingo, cualquier otro día lo hago, y canto, que es mi profesión y mi ilusión", termina diciendo el andaluz.