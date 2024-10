Muere el DJ Jackmaster a los 38 años en un accidente en Ibiza

El DJ Jack Revill ha fallecido a los 38 años en Ibiza tras las "complicaciones relacionadas con una lesión accidental en la cabeza". Así lo ha confirmado su familia mediante una publicación en Instagram.

"Su familia, Kate, Sean y Johnny, están destrozados. Todos estamos completamente desolados. Agradecemos el inmenso apoyo de amigos, colegas y seguidores, pero solicitamos privacidad mientras gestionamos el inmenso dolor por esta devastadora pérdida", han publicado sus familiares en la cuenta de la red social del DJ. La familia ha solicitado privacidad mientras atraviesan el momento después de que el DJ haya fallecido.

"La pasión de Jack por la música y su incansable afán por superar los límites creativos a través de su trabajo en el sello Numbers y en Rubadub Records de Glasgow, incluido el descubrimiento de innumerables artistas innovadores, le convirtieron en una figura querida y pionera en la comunidad de la música electrónica, tanto delante como detrás de los escenarios", continúan.

"Su talento para mezclar géneros y ofrecer electrizantes sets de DJ y producciones le granjearon el respeto y la admiración de colegas y fans de todo el mundo. Su legado seguirá inspirando y su impacto en el mundo de la música de baile permanecerá indeleble", concluyen.

¿Quién era Jack Revill?

Más conocido como Jackmaster, Revill nació en Glasgow, Escocia. Era una figura prominente en la escena de la música electrónica mundial. Comenzó su carrera a los 14 años en la tienda de discos Rubadub y comenzó a tocar como dj a los 17 años.

Revill cofundó el sello discográficoNumbers, desde donde promovió a múltiples artistas emergentes e innovadores. En 2010 recibió el premio a Mejor DJ revelación en os Best of British Awards de DJ Mag y, en 2014, obtuvo una residencia en BBC Radio.

Entre sus premios destacan el Breakthrough DJ Award en los DJ Mag's Best Of British Awards en 2010 y el premio al mejor DJ en 2014. En noviembre de 2016 el DJ fue galardonado con el premio de música electrónica Sub Club de los Scottish Music Awards de la compañía SSE, convirtiéndose en el primer ganador de la nueva categoría dentro de los Scottish Music Awards.

La muerte de Jackmaster ha generado una ola de homenajes en la comunidad musical. CamelPhat escribió que "no puedo creer lo que estoy leyendo... Es una industria llena de egos, tú eras sin duda una de las personas más amables que conocimos". El dúo británico Disclosure expresó que "no podemos creerlo. Estamos con el corazón roto".

