Karla Sofía Gascón: "Quisieron destrozar esta película y tenían que destrozarme a mi... Se juntaron personas transfóbicas, de ultraderecha..."

Karla Sofía Gascón ha visitado El Hormiguero. Sus últimos proyectos, así como sus experiencias en la industria del cine marcan una de las entrevistas más esperadas. La actriz ha explicado su versión acerca de la última polémica que la ha mantenido en el foco de la polémica.

Todo nace tras unos polémicos tuits que vieron la luz justo antes de los Premios Óscar. La polémica fue tal que Karla Sofía Gascón se vio envuelta en una situación de discordia constante. Preguntada sobre lo que ocurrió, Karla Sofía Gascón ha declarado que "si quieres que te lo describa en una frase: se juntó el hambre con las ganas de comer".

"Íbamos muy bien, hicimos una peli maravillosa, hubo gente que quiso destrozar esta película y para destrozarla tenían que destrozarme a mi. Se juntaron personas transfóbicas, personas de ultraderecha, en la peli se habla de libertad, temas que tampoco soportan, la competencia de la peli que quería que no ganáramos, las personas que odian a las personas que triunfan, se juntó el hambre con las ganas de comer, muchos factores, y nos dieron por todos los sitios, encontraron el camino para intentar destrozarnos, no había tiempo de reacción, todos nosotros hemos sido víctimas de un sistema de redes sociales, odio, envidia, que querían perjudicar nuestro trabajo".

Sobre si quería defenderse tras los tuits que salieron a la luz, Karla Sofía Gascón ha explicado que "yo no tengo que defenderme de nada porque todas las cosas que se han dicho o no son absurdas, que me hayan tachado de racista o hasta de transfóbica, me parece una tontería".

Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón nació en Alcobendas el 31 de marzo de 1972. Diplomada por la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) en interpretación para cine. A finales de los ochenta, formó parte de programas y series de televisión, también trabajó en publicidad. En España, su personaje en la diaria El súper (1996, Tele 5) le aportó relevancia. Trabajó en las diarias Calle nueva (1997, La 1) y El pasado es mañana (2005, Tele 5).

En el año 2009, llegó a México, donde también interpretó diferentes papeles. A finales de 2011, tuvo una aparición especial en la serie Una familia con suerte y en 2013 estrenó su primera película mexicana junto a Gonzalo Vega, Nosotros los Nobles de Gary Alazraki, el largometraje más taquillero de la historia de México. Entre 2012 y 2014 intervino en El señor de los cielos de Telemundo, premio Emmy Internacional a la mejor serie en habla hispana y en las series de Televisa, Hasta el fin del mundo (2014-2015) y Como dice el dicho. En Guatemala grabó la serie para Guatevisión, Morena, dirigida por F. Lepe.

