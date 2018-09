El Festival de San Sebastián acoge la presentación de 'Tiempo después', una película que pretende recuperar la comedia española más exitosa

Vámonos al futuro. Al año 9177. Mil años para arriba, mil años para abajo. Allí, o mejor dicho a entonces, nos lleva José Luis Cuerda desde este Festival de Cine de San Sebastián.

Estamos un poco surrealistas, de acuerdo, pero es que ése es el tono que impregna “Tiempo después”, la película del veterano director que cuenta con Roberto Álamo, Blanca Suárez, Arturo Valls -que aquí es también productor-, Carlos Areces o Joaquín Reyes.

“El mundo ha destruido al propio mundo y ahora sólo queda un edificio representativo de toda la humanidad”, explica Blanca Suárez del argumento de la película. “Y en ese edificio están representados todos los segmentos sociales: la Guardia Civil, la Corona, los políticos...Pero también panaderos o barberos”, apunta Roberto Álamo. Lo que no hay son parados y desheredados. Ellos están en un bosque a las afueras. Pero este ecosistema, por llamarlo de alguna forma, se truncará cuando el parado al que da vida Álamo decida tener iniciativa e intentar vender limonada en el edificio del resto de la humanidad. Tiene limones la cosa, así que no se extrañen al verlos en las fotos del equipo posando aquí en el Festival.

En el fondo, como ya hiciera en “Amanece que no es poco”, Cuerda hace un hilarante y corrosivo retrato de la especie humana y de la sociedad: “Porque la actual está muy mal, así que mejor reírse de ella”, nos cuenta el director, que no deja de estar agudo y chisposo pese a no estar en su mejor momento de forma.

Habrá que esperar hasta el 28 de diciembre, atentos a la inocentada que vale la pena, para ver esta película. Mucho antes va a tener la actriz Judi Dench un merecido premio Donostia en su casa. Ya está aquí esta gigante de la interpretación, a la que no se puede hacer fotos con flash por sus delicados ojos. Es la tercera premio Donostia de esta edición del festival.