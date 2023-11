Emoción y sentimientos encontrados: Melendi anuncia que su mujer está dando a luz mientras él ofrece un concierto

"Ustedes saben lo que significa para mí Bilbao. Me habéis regalado dos noches maravillosas y queremos estar a la altura, pero también es muy especial y muy triste por una parte, porque mi mujer está dando a luz ahora mismo". Son las emotivas palabras que compartía el cantante asturiano Melendi con su público de Bilbao. Fue una noche de sentimientos encontrados, pues el cantante estaba sobre el escenario mientras su mujer, Julia Nakamatsu, estaba de parto. Dakota es la quinta hija de Melendi, la tercera en común con Nakamatsu.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del tierno momento en el que, entre canción y canción, el asturiano comunica la noticia con su público, que le responde con una gran ovación. "Me guardo un recuerdo inolvidable de cada una de las caras, de las que también disfrutaré hoy, que son las suyas. Y tendré toda la vida para disfrutar de mi hija Dakota", decía un emocionado Melendi sobre el escenario, tras lo que continuaba el show. Aunque todos los presentes se alegraron de la noticia, otros lamentaban que el cantante no pudiera acompañar a su pareja en un momento tan especial como el nacimiento de su hija.

A pesar de no poder estar en el instante del parto, Melendi se desplazó tan rápido como pudo cuando terminó de dar el concierto en Bilbao para conocer a su pequeña Dakota y lo compartió en redes sociales. "Dakota ya está con nosotros!!! "gracias a la vida que me ha dado tanto. Te amo súper mamá!!!", escribía el cantante rebosante de felicidad con su pequeña en brazos. Ya en mayo, Melendi también anunció sobre el escenario que en unos meses se convertiría en padre de nuevo.