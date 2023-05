Andrés Suárez deja sin palabras al Wizink Center

Un concierto lleno de silencios, ya que las letras del artista dejaron al público sin palabras en varias ocasiones durante la velada. Pero la sorpresa de la noche vino con la aparición de una leyenda de la música española. Lo presentó como 'El Maestro' y segundos después apareció Victor Manuel.

La velada que duró más de dos horas, tuvo varios momentos que hicieron que el público llorase, saltase, gritase y se entregase con un Andres Suárez dispuesto a hacer que el Wizink temblase. La banda de músicos no solo acompañó al artista, sino que lo complementó a la perfección. Violines, pianos y guitarras sonaron a lo largo de todos los temas que el gallego interpretó durante el concierto.

Tato Latorre y Pablo Cebrián, productores del último trabajo del artista también acompañaron a Andrés en el escenario interpretando uno de los temas más personales del artista lo presentó diciendo que "son las dos personas más increíbles que he conocido en mi vida" y tras esto, el gallego se dispuso a cantar el tema “Teresa y Andrés” dedicándoselo a sus padres que estaban entre el público.

El cantautor también dedicó otro tema a los sanitarios con su canción 'Pienso en ti' y también al párkinson e incluso a una mujer que no podía ver llegando a la conclusión de que "El ciego era yo" afirmó durante la canción.

Suárez no dudó en protestar por la música actual. "Nos estamos olvidando de los grandes, no puede ser que las nuevas generaciones no sepan quién es Aute. La música solo se hace para Tik Tok y por los likes y está perdiendo el sentido.” Todo esto antes de presentar su colaboración con Victor Manuel.