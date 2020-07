La inmunidad al coronavirus puede ser mayor de la que indican los test de anticuerpos

Un estudio muestra que muchas de las personas con síntomas leves o asintomáticas demuestran la llamada inmunidad mediada por células T incluso si no han dado positivo en la prueba de anticuerpos. La inmunidad al coronavirus es quizá más alta de lo que se cree, según sugiere un estudio publicado en el servidor bioRxiv y que se ha enviado para su publicación en una revista científica. Según dicho estudio, muchas de las personas con coronavirus leve o asintomático demuestran la llamada inmunidad mediada por células T al nuevo coronavirus, incluso sin haber dado positivo en la prueba de anticuerpos.

Así lo ha explicado en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES): "En cuanto a los anticuerpos, son estudios preliminares en grupos concretos. Es cierto que se va acumulando evidencia. El que los anticuerpos circulantes decaigan al cabo de unos meses no implica que la inmunidad se haya perdido. Tenemos células de memoria que la pueden reactivar inmediatamente. Es así como circula el sistema inmunitario. Hasta que no haya una información más sólida no lo valoraría de forma muy fuerte".

Según los investigadores del Instituto Karolinska y del Hospital Universitario Karolinska (Suecia), esto significa que la inmunidad pública es tal vez mayor de lo que sugieren las pruebas de anticuerpos. "Nuestros resultados indican que aproximadamente el doble de personas ha desarrollado inmunidad de células T en comparación con aquellas en las que podemos detectar anticuerpos", explican.

Más de 200 personas

Los investigadores hicieron análisis inmunológicos de muestras de más de 200 personas, muchas de las cuales tenían síntomas leves o ningún síntoma de coronavirus. El estudio incluyó pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario Karolinska y otros pacientes y sus familiares asintomáticos. "Una observación interesante fue que no solo las personas con covid-19 verificado mostraron inmunidad de células T sino también muchos de los miembros de su familia asintomáticos expuestos", explican.