El líder de la mítica banda de Boston, Aerosmith, ofreció anoche su versión más country, de la mano de The Loving Mary Band de Nashville, integrada por Frederiksen, Rebecca Lynn Howard, Suzie McNeil, Elisha Hoffman, Andrew Mactaggart y Sarah Tomek, que hicieron las delicias del público.

“Buenas noches Marbella”, saludó Tyler a su auditorio, que desde los primeros instantes inmortalizaban la actuación de su ídolo en Starlite, que arrancó con Sweet Emotion, toda una declaración de intenciones, a la que sucedió con la eterna Cryin’, ambos temas de Aerosmith.

Pero el artista, haciendo derroche de su buena forma, a pesar de sus 70 años, tenía planteado un concierto especial. Así, apostó por incluir en su show temas como Come together, I’m Down y Oh! Darling, de The Beatles; además de otras canciones como Piece of my Heart, de Erma Franklin o Rattle snake Shake, de Fleetwood Mac.