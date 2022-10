La expectación en el auditorio por disfrutar de Tennant y Lowe era máxima. El dúo británico llego a convertir la cantera en una espectacular discoteca. Interpretando temas como The Pop Kids, In the Night, Burn, Love is a bourgeois construct, It’s a sin, o la famosa New York City Boy, para entusiasmo del público.

Pet Shop Boys, ofrecieron un espectáculo completo donde hicieron gala de efectos visuales más cercanos al arte pop que a simples juegos de luces.

El público que asistió al concierto disfrutó de las letras del dúo, que destilan ironía y una fina crítica como la mítica 'Let’s make lots of money' con la que revolucionó el auditorio.

Pet Shop Boys tenían claro que su segunda visita a Starlite tenía que ser brillante y no escatimaron en entregarse a su público. En el espectáculo no faltaron canciones como Go west, Left to my own device y Always on my mind, con el que cerraron de manera apoteósica.