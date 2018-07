Lorenzo Silva: "Bevilacqua y Chamorro me han ayudado a mirar la realidad 17 años"

Han pasado tres semanas y cuatro días desde que Lorenzo Silva y Mara Torres se convertían en ganador y finalista del Premio Planeta 2012 con sus obras 'La marca del meridiano' y 'La vida imaginaria'. Desde entonces ambos autores se encuentran sumidos en una vorágine promocional que hoy ha recalado en los videoencuentros de antena3.com.

Lorenzo ha recibido el premio con su séptima novela sobre Rubén Bevilaqcua y Virgina Chamorro, la pareja de guardias civiles que llevan más de 15 años acompañándole en sus libros. Asegura que la idea de esta novela le vino cuando estaba preparando dos libros anteriores, en el 2004. "Fue cuando empecé a vivir en Barcelona cuando encontré la forma de escribir esta novela", comenta el autor.

Por su parte, Mara comenta que creó a Fortunata Fortuna en el 2007 porque necesitaba inventar un personaje que le hiciera compañía. "La guardé en un cajón y la saqué en 2010 porque mis amigos estaban muy pesados y ya terminé la segunda y la tercera parte de la historia", confiesa Mara.



Aunque Lorenzo asegura que pedir a un escritor que resuma su propia obra "es una canallada" ha aceptado hacerlo para los internautas de antena3.com. "La forma rápida de definirla es "Pasa en Cataluña. Hay un cadáver al principio de la historia y de ahí salen dos historias paralelas: la investigación del crimen, que abre toda una trama de delicuencia organizada, corrupción policial, tráfico de personas, explotación sexual de mujeres... Y en paralelo se abre un viaje al pasado del protagonista. Su maestro era el muerto".

Mientras, Mara afirma que la suya es una historia de amor que parte de una ruptura. A Fortunata Fortuna la deja su chico y la novela reconstruye un mundo que se ha roto en pedazos. De cómo alguien a quien han dejado tiene que volver a poner las piezas en su sitio. Sólo se sabe una cosa, y es que todo puede volver a ocurrir".

Para Silva la clave de sus personajes es que tienen un perfil de perdedores pero se han convertido en ganadores."Rubén Bevilacqua y Virgina Chamorro me han ayudado a mirar la realidad que me rodea durante 17 años y son dos personajes que tienen dos rasgos que me vienen muy bien: buscar la verdad oculta y escuchar para resolver sus problemas. He aprendido muchas cosas de ellos".

Cuando Mara Torres escribía sobre Fortunata Fortuna, pensaba que el personaje era ella misma. "Después muchos lectores se han sentido identificados con ella, lo que viene a significar que a todos nos han dejado alguna vez y que todos afrontamos de manera parecida las rupturas".

Ambos autores han ahondado sobre el sentimiento de abandono cuando alguien deja una relación. "Decirle a alguien ya no te quiero nos puede pasar a todos. No puedes culpar a la persona que te deja porque siempre puedes estar tú en esa situación", comenta Mara.

Lorenzo cree que con 20 años te conoces mal. "Es verosímil tanto lo uno como lo otro. La costumbre nos va obligando a aceptar estas cosas, pero depende mucho de tus circunstancias. Hay un elemento muy importante: los hijos. "Eso es una dificultad extra. En una ruptura resiste todo el dolor y la amargura porque nunca tendrás una razón tan buena como tus propios hijos", apunta Lorenzo.