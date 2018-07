Normas básicas para compartir décimos y participaciones de Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad está a punto de empezar y el Gordo ya resuena en muchas casa como sueño y deseo. Como cántico y como esperanza de cara a estas fiestas que llegan. Todos están ya mirando sus décimos, memorizando sus números y algunos siguen la tradición de compartir participaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Eso sí, no sería la primera vez que muchas de estas historias terminan en los tribunales por 'sorpresas' no deseadas. Lo mejor para evitarlas es tener pruebas.



Pruebas como mensajes, fotocopias de cuánto jugamos y a qué número. A pesar de que lo habitual es firmar el décimo compartido, lo mejor es fotocopiar el número y los datos de las personas que juegan ese décimo. Con eso sería suficiente y servirá como prueba para reclamar la cantidad premiada.



Eso sí, no hay que tardar mucho en cobrarlo, pues tenemos 'sólo' 90 días. En 2013 se quedaron sin cobrar más de once millones de euros.