La madre de una víctima del 11-M: "No quiero ni pasar página ni olvidarle"

La vida de Isabel no es la misma desde aquel 11 de marzo de 2004. Ese fatídico día unos terroristas le arrebataron la vida de su hijo Jorge, y desde entonces "la tristeza se ha quedado a vivir conmigo".

Jorge Rodríguez Casanova tenía 22 años cuando fallecó víctima de los atentados de Atocha, desde entonces su madre le escribe cartas para contarle las cosas que van pasando en su día a día y que no puede compartir con él de otra forma. "Algunas veces siento la necesidad de que me responda, y entonces me hundo".

Los familiares y amigos de Isabel le recomiendan que intente pasar página, pero ella lo tiene claro: "No quiero ni pasar página ni olvidar" y es que para esta madre la sonrisa con la que Jorge se metió en el ascensor aquel 11 de marzo es la que quiere guardar en su memoria.

En sus cartas le cuenta las cosas buenas y malas con las que le sorprende la vida. Le presenta a los que hoy serían sus tres sobrinos: Jorge, Gabriela y Ariel. Y en ellas frustra sus único deseo: volver a verlo para decirle: "Jorge, cuanto te quiero".