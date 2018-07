Una historia de confusiones

Esto es España y esta nuestra bandera, aunque sólo despleguemos nuestra pasión patriótica cuando juega la roja. Pedro Sánchez sacó los colores en su puesta de largo como candidato presidencial y más de uno pensó “esto es América”. No es el único que copia. Ahí tenemos el ‘sí se puede’ de Podemos a lo ‘yes we can de Obama’ o el “tengo un sueño” de Albert Rivera emulando al gran Martin Luther King. ¿Será que los emergentes no son tan distintos?

Publicidad