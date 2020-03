Lázaro, el perro que sobrevivió a un atropello y una inyección letal

Muchas veces la realidad supera a la ficción. La historia de Lázaro, un perro mestizo, es un claro ejemplo de ello. Y es que este animal ha logrado burlar dos veces a la muerte.

El perro fue abandonado por su dueño después de ser atropellado y malherido ingresó en un centro veterinario, donde logró recuperarse. Este animal llegó al refugio de mano de su anterior propietario que alegó mudarse de residencia y no poder hacerse cargo de él para abandonarlo. Pero sus problemas no habían hecho más que empezar.



Al no encontrar una familia de adopción, la suerte de Lázaro estaba fijada: una inyección letal. Pero una vez más este perro demostró sus ganas de vivir. El veterinario inyectó la sustancia química para sacrificar al animal y éste se quedó quieto al momento.



Todos interpretaron que el perro había fallecido, pero a la mañana siguiente se produjo la sorpresa. Lázaro se encontraba vivo en su jaula.

Tras este acto milagroso colgaron su historia en las redes sociales y en poco tiempo Lázaro encontró un nuevo hogar, con una familia en un suburbio de Birmingham, Alabama.