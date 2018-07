El culturista egipcio Moustafa Ismail ha entrado con fuerza en el Libro Guiness de los Récords al convertirse en el hombre con los bíceps más grandes del mundo. Su musculoso brazo abarca un diámetro de 79 centímetros, incluyendo el tríceps, una medida que bien podría ser la cintura de un hombre de estatura media.

Moustafa vive en Massachuchusetts y asegura que levanta pesas para sentirse mejor, ya que "es una buena sensación verse en la mejor forma posible". Para alcanzar tales dimensiones musculares, el culturista dedica no sólo incontables horas de entrenamiento sino que además ingiere tres kilos de proteína diarios distribuidos en seis comidas.

"Mis amigos del gimnasio no podían creer lo mucho que crecían mis brazos, por lo que me concentré en hacerlos cada vez más grandes", explica el culturista. Moustafa Ismail es capaz de levantar 500 kilos y se ha ganado el sobrenombre de 'Popeye', aunque admite que las espinacas no están incluidas en su dieta.