Esta proposición fallida para ir al baile de fin de curso se convierte en viral

"Alex. Will. You. Marry. LOL Jk (bromeando). Go. To. Prom. With Me" - Alex, ¿quieres casarte (jeje broma) ir al baile de graduación conmigo?

En lugar de hacer la clásica pregunta a su novia, Daniel Pena decidió sorprenderla y grabarlo todo en vídeo para la posteridad. Aunque todo comienzo es difícil y Daniel tuvo que guiar a Alex, intencionadamente, para que leyese lo que ponía en los carteles, las cosas no siempre terminan saliendo como uno espera.

Daniel aprendió esta valiosa lección cuando su novia empleó una aplastante sinceridad en el momento en que catalogó la propuesta de poco original, sin saber que era para ella.

De nuevo es el valiente chico quien le hace ver a la despistada joven que toda la parafernalia montada era para pedirle que fuese su acompañante en el baile de graduación. Algo que, cuando ella comprende provoca esta tierna reacción que ha generado más de 6 millones y medio de visitas en YouTube y muchas risas adyacentes.