La desgarradora carta de una niña de 9 años a su madre que te hará pensar mejor lo que les dices a tus hijos

Esta carta fue enviada por una madre a la cuenta de Facebook The Unmumsy Mum. En el post, explica que la madre y su hija discutieron porque la pequeña no quería recoger su habitación. La niña le dijo a su madre que se iba a vender en eBay porque no quería seguir formando parte de esa familia. Ante esto, la madre le contestó que "nadie iba a comprarla".

Entonces, la pequeña Ellie escribió esta carta a su madre:

"Querida mamá:

Sí, estoy de acuerdo contigo en que fui mala contigo y lo hice muy mal. Lo siento muchísimo. (...). Pero el hecho de que me dijeras que nadie me compraría, me destrozó realmente el corazón. Al menos, ahora se cómo de avergonzada estás de mí.

Todo mi amor. Ellie."