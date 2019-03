Un chino vive con un tumor benigno de 30 centímetros alrededor de su cuello

CHINA | NO PUEDE PERMITIRSE PAGAR PARA ELIMINARLO

Wang Zhixiang cree que el problema de su tumor fue debido a una terapia hormonal a la que se sometió después de sufrir un accidente en 2005. Por lo general, este crecimiento no canceroso afecta a una de cada cien personas y es inofensivo, aunque cuando son anormalmente grandes, se procede a su eliminación. No obstante, la familia de Zhixiang no puede permitirse el coste.