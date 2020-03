Un bebé se despierta entre lloros, trepa por los barrotes y se incorpora sobre la barrera de la cuna

Los nuevosinfantil marcan una nueva forma de ver crecer a tu bebé. Los padres de ahora, tanto sean primerizos como no, viven constantemente vigilando cada movimiento de su pequeño.

Qué hubieran hecho nuestros padres si hubieran podido ver todas y cada una de las vueltas que dábamos en la cuna. Ahora es habitual controlarlo todo a través de una cámara que se instala en la habitación del nuevo miembro de la familia y se reproduce en el aparato móvil que llevas allí donde estés.

Tanto control puede llegar a generar una ansiedad tremenda tanto en el momento en el que ocurre como en el que tú lo reproduces para verlo. Y, esto es lo que le ha ocurrido a esta familia. Su bebé dormía plácidamente hasta que de repente se despierta con un angustioso llanto y comienza a trepar por la cuna.

Los llantos no cesan y comienza a llamar a su 'mamá'. Sólo ante el peligro llega a incorporarse en una de las barreras de la cuna. Afortunadamente no pasa nada porque cae, pero cae hacia el colchón y no hacia el suelo.

Este vídeo ha sido publicado el pasado mes de marzo y ya ha sido visualizado por más de nueve mil personas.