'Baddie Winkle', la excéntrica abuela cuyos 'selfies' triunfan en la Red

¿Quién dijo que uno con 86 años es mayor? Todo lo contrario muestra 'Baddie Winkle', la abuela 'molona' de la Red.

Sus suentas de Twitter e Instagram se han convertido en un hervidero de comentarios y visitas desde que, esta mujer decidiera mostrar que la juventud no depende de la edad. Desde entonces, no ha parado de subir fotos a las redes sociales luciendo bañador, con vestimenta hippie, haciendo el signo de la victoria o frente al espejo con un iPhone sacándose una foto.

Se define a sí mimsma como "la mujer que lleva robándote a tu hombre desde 1928", según explica el diario británico Daily Mail.

El fenómeno de la 'abuela mala' ha causado tanto éxito en Internet que otras muchas octogenarias como 'Baddie Winkle' se han sumado a la moda y han creado sus propias cuentas en las redes sociales en las que albergan excéntricas fotografías. No obstante, ello no parece intimidar a 'Baddie Winkle', quien a ello dijo que "el resto de abuelas son unas imitadoras. A mí me gusta lo genuino".