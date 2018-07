La Mesa del Congreso decide si Amaiur y UPyD tienen grupo propio

La Mesa del Congreso decide hoy si Amaiur y UPyD cuentan con grupo parlamentario propio como pretenden en esta décima legislatura, a pesar de no cumplir estrictamente con los requisitos que fija el Reglamento.

Aunque el Reglamento da cinco días para la formación de grupos después de la constitución de las Cortes, en este caso la Mesa acordó el martes acortar el plazo y reducirlo a dos, habida cuenta de que el debate de investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, comienza el próximo lunes.

Para entonces, el órgano de gobierno de la Cámara tiene que haber tomado una posición definitiva, dejando plazo para posibles reclamaciones.

De este modo, el plazo de cierra a las 20.00 horas de esta tarde y media hora después se reunirá la Mesa para decidir sobre las solicitudes presentadas, después de lo cual se abrirá un nuevo periodo de 24 horas para recursos.

Un plazo que finalizaría mañana viernes por la tarde, si bien es posible que la Mesa no adopte una resolución hasta el lunes por la mañana, porque tendría que escuchar el criterio de la Junta de Portavoces, que se reunirá unas horas antes del discurso de investidura de Rajoy.

PP y UPyD, contra el grupo de Amaiur

Desde el PP y UPyD defienden que Amaiur no debe tener grupo, pese a que la izquierda abertzale ha intentado una argucia consistente en que su diputado por Navarra no ha tomado posesión de su escaño todavía, para que no se les exija el mínimo de 15 por ciento de votos requerido para formar grupo.

Así las cosas, Amaiur cree haber sorteado los obstáculos, pues en las tres circunscripciones vascas sí supera ese 15 por ciento. UPyD, por su parte, esgrime la fuerza de sus cinco diputados y del más de 1,2 millones de votos para reclamar en solitario conformar grupo parlamentario, pese a que también le faltan unas décimas para completar el porcentaje mínimo de votos.

Otras fuerzas políticas, sobre todo las minoritarias, son partidarias de que tanto Amaiur como UPyD tengan grupo propio, ya que, de lo contrario, podría llegar a haber más de una veintena de diputados en el mixto, lo que dificultaría notablemente el reparto de tiempos. También CiU y PNV prefieren la opción de grupo propio, en tanto que el PSOE sostiene que debe aplicarse la ley y a los informes jurídicos de la Cámara.