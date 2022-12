Arias Cañete: "Rajoy es el único líder Europeo que en condiciones muy difíciles ha ganado las elecciones"

El cabeza de lista del PP y exministro, Miguel Arias Cañete, ha valorado en Espejo Público los resultados obtenidos en las elecciones europeas. "El Partido Popular que ha tomado medidas para combatir la crisis, medidas que algunos electores no han entendido, no obstante ha ganado las elecciones por lo que tenemos una cierta satisfacción", ha explicado el candidato popular.

Arias Cañete ha explicado que "no hemos logrado movilizar a todos los votantes del Partido Popular pero tenemos la posibilidad de hacerlo en el futuro inmediato y es en lo que vamos a trabajar".

También ha declarado que no cambiaría nada su forma de hacer campaña "Yo he hablado de Europa y he explicado lo importante de que era el Parlamento Europeo" y ha matizado que sólo "hubiera cambiado alguna expresión desafortunada pero el resto de la campaña hubiera hecho exactamente lo mismo".

Arias Cañete ha explicado que Elena Valenciano no ha sacado ningún beneficio de su forma de hacer campaña: "Yo llevo sufriendo una campaña de agresión personal permanente con acusaciones muy graves, la campaña del PSOE ha estado centrada no en hablar de Europa sino en atacar al candidato del Partido Popular".

Por último Arias Cañete ha dicho que "Rajoy es el único líder Europeo que en condiciones muy difíciles ha ganado las elecciones" y ha explicado que las elecciones han tenido lugar " en el contexto de una fuerte crisis económica en Europa que ha hecho que prácticamente todos los Gobiernos hayan perdido las elecciones".