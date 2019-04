Rajoy garantiza que no permitirá aventuras ni referendos en Cataluña

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha presentado este sábado a su partido como una garantía de que no habrá "frivolidad" en Cataluña tras las autonómicas del 28 de noviembre, ha afirmado que "no es momento de cambios institucionales", y ha subrayado: "No va a haber aventurerismos ni referendos".



Rajoy, que ya dio carpetazo a la reivindicación de CiU sobre el concierto económico, ha lanzado este mensaje en clave catalana en un acto con la candidata del PPC a la Generalitat, Alícia Sánchez-Camacho, y otras mujeres de su partido en un hotel de L'Hospitalet de Llobregat.



Asimismo, el líder del PP ha subrayado que su partido es sinónimo de "estabilidad" y de cumplir su "palabra", y ha destacado que con el PP prestando apoyo parlamentario al gobierno de CiU o desde el Gobierno de España, Cataluña vivió sus "mejores tiempos". Durante su discurso, Rajoy también ha garantizado que, pase lo que pase, en las elecciones del 28-N, mantendrá su confianza en Alícia Sánchez-Camacho como líder del PP catalán.