La candidata del PPC a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, ha prometido que si es decisiva tras las elecciones del 28 de noviembre, usará el 10% de los recursos de la emisión de bonos de la Generalitat (300 millones) para compensar a los pensionistas con 240 euros anuales.

"Vamos a seguir dando la batalla de las pensiones"

Acompañada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ya la arropó en la apertura de campaña, la candidata popular a la Generalitat ha lanzado esta promesa durante una visita a una residencia de gente mayor de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).



Sánchez-Camacho ha dicho a los jubilados que el "recorte social más grande de la historia" es fruto de la gestión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del apoyo que le ha dado el presidente de CiU, Artur Mas".



Por su parte, Rajoy ha vuelto a tildar de "acto antidemocrático" que el Gobierno vete el debate de las propuestas alternativas del PP para evitar que se congelaran las pensiones de los jubilados, ha subrayado que el Gobierno debería estar avergonzado por su actitud y ha prometido: "Vamos a seguir dando la batalla de las pensiones".



"Esto (el veto al debate de las pensiones) debería ser la portada de los medios de comunicación españoles. Es una burla al voto popular y a la gente", ha clamado Rajoy, que ha reiterado que en la etapa de gobierno del PP "jamás" hubo un comportamiento de este tipo.

"Al Gobierno español no hay por dónde cogerlo"

Sánchez-Camacho ha negado a los periodistas que su propuesta suponga un complemento discriminatorio respecto a los pensionistas de otras partes de España -se aplicaría sólo "mientras el Gobierno mantuviera congeladas" las pensiones- ha remarcado, y ha defendido que el dinero que se capte con los "bonos patrióticos" no debe usarse para "pagar deudas", sino para "política social".



Según datos del PPC, estos 300 millones de los 3.000 que obtendrá la Generalitat recurriendo a la financiación de particulares permitirán compensar con 240 euros al año a un total de 1,2 millones de pensionistas catalanes, la mitad de los cuales viven por debajo del umbral de pobreza, según el PPC.



"Es muy importante el voto que ustedes vayan a hacer", ha afirmado Sánchez-Camacho, que ha subrayado que el PPC es el partido que "ayuda a los pensionistas catalanes" y que su prioridad es "volver a incrementar las pensiones".



Por su parte, Rajoy ha insistido en que la prioridad de su partido es crear empleo, porque "las pensiones serán mejores si hay mucha gente trabajando", ha recordado, y ha alertado de que otros partidos sólo prometen "más nacionalismo, más autodeterminación o más catalán".



Respecto al tripartito, el líder del PP ha afirmado que "se murió solo" porque no se podían hacer "peor las cosas", y ha reivindicado que Cataluña puede ser "infinitamente mejor".

Asimismo, ha asegurado que al Ejecutivo español "no hay por dónde cogerlo" y que es más pernicioso para los españoles cuanto más tiempo pasa en el poder.