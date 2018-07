El SUP denuncia que alguien decidió que el borrador sobre Mas se quedara "en un cajon"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, ha entregado hoy al juez del "caso Palau" el "borrador" policial publicado sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Artur Mas y Jordi Pujol, que dice haber recibido de forma anónima.

En una rueda de prensa, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha opinado que en el informe en poder del sindicato, del que ha dado copia a los medios de comunicación, no cree que haya "una acusación directa" contra Mas, si bien ha matizado que el no avala la certeza de lo expuesto en el informe, ni acusa ni defiende a nadie.

El borrador no lleva firma ni destinatario

Sánchez Fornet ha considerado que el informe se hizo realmente por policías y "alguien decidió" que no se incorporara a ninguna causa judicial y se quedara "durmiendo en un cajón".

En el escrito remitido al juez, el sindicato policial explica que en el "borrador" de informe se comentan pagos de comisiones ilícitas presuntamente recibidas por determinadas entidades, "así como en cuentas de algunos dirigentes políticos y de sus familiares directos más allegados".

Sánchez ha apuntado la posibilidad de que la filtración del informe, que fue publicado por El Mundo, sea obra de policías o mossos d'Esquadra "indignados" con supuestas prácticas de ocultar casos de corrupción cuando afectan a políticos o empresarios de relevancia.