El Partido Popular ha lanzado una campaña en Facebook con la que quiere que se propague entre los usuarios de esta red social una "declaración de amor" hacia Cataluña del resto de España y para "desmontar el mito nacionalista" de que los demás "no soportan" a los catalanes o viceversa.

Bajo el título "Que no nos separen", los populares han puesto en marcha esta iniciativa que invita a los titulares de cuentas en Facebook a poner como fotos de perfil mensajes y fotos de afecto hacia Cataluña, ya sea porque tienen familia o amigos catalanes o simplemente porque "les gusta" esta comunidad.

"Se trata de que el resto de España proclame que le gusta Cataluña"

Los responsables de Organización del PP y del partido en Cataluña Carlos Floriano y Dolors Montserrat lo han presentado en rueda de prensa en Madrid porque, como ha explicado Montserrat, se trata de que el resto de España proclame que le gusta Cataluña y rechace las pretensiones independentistas de los partidos nacionalistas.

"Se trata de romper el mito que nos han impuesto partidos nacionalistas y separatistas de que el resto de España no nos soporta, no nos gusta, o no quiere a Cataluña" o que los catalanes tampoco quieren al resto de España, ha dicho la dirigente del PPC.

En medio de la campaña electoral para los comicios del 25 de noviembre esta iniciativa deja a un lado las advertencias de los peligros de la independencia o acusaciones hacia los independentistas que está haciendo el PP en sus mítines y se centra más en dar un mensaje positivo.

Se trata, ha señalado Montserrat, de que sea un mensaje "de construcción", que muestre "los vínculos" entre Cataluña y el resto de España. Y para que Facebook sirva para hacer "una declaración de amor del resto de españa hacia Cataluña" ha añadido.

Por su parte, Carlos Floriano ha explicado que los populares tratan de demostrar con esta iniciativa que "no existe desafecto" desde el resto de España a Cataluña, como pretenden trasladar las "voces interesadas" del nacionalismo.

"Porque quiero ver cómo Iker y Xavi nos hacen ganar el mundial"

Frente a esos comentarios "falsos" e "interesados" que buscan "la ruptura", el PP apuesta por la "convivencia" y por "decirle la verdad a todo el mundo", ha añadido Floriano.

Un corazón con el mensaje "T'estimo Cataluña" (te quiero Cataluña) es el símbolo de la cuenta de Facebook "Que no nos separen", a la que los usuarios se pueden sumar para después escoger algunas de las fotos y mensajes propuestos por el PP.

Así, el usuario puede elegir un corazón distinto dependiendo de si se suma a la campaña porque tiene un amigo catalán, un familiar de esa comunidad o, simplemente, porque quiere subrayar que le gusta Cataluña.

Una vez elegido el perfil se puede optar por varias imágenes acompañadas de mensajes que explican por qué se quiere a Cataluña. Dos ejemplos: "Porque quiero ver cómo Iker y Xavi nos hacen ganar el mundial" es uno de los mensajes, acompañando de la foto difuminada de un partido de fútbol; y otro es el de unas manos entrelazadas de un "castell", con el lema "Porque todos contenemos la respiración cuando sube el último 'casteller'".

Una imagen esta última que, según Dolors Montserrat, quiere representar "la unión de Cataluña y España" y "el mensaje de que mejor juntos para seguir construyendo España dentro de Europa.