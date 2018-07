Artur Mas: "Ha sido la campaña más dura y más sucia"

El presidente de la Generalitat y candidato de CiU, Artur Mas, ha definido la campaña electoral catalana que finaliza este viernes como "la más dura y, sobre todo, la más sucia", después de las acusaciones de corrupción de los últimos días y de los rumores sobre un borrador de un informe policial que vincularía a Mas y Pujol con cuentas en paraísos fiscales.

Mas se ha defendido de las acusaciones en una entrevista en la televisión pública, y ha dicho que no tiene "ninguna cuenta en Suiza", tampoco de la herencia de su padre: "Mi padre no me dejó ni un euro de herencia, se lo dejó todo a mi madre".

"El Gobierno, el PP, determinadas instituciones y el diario El Mundo están detrás de todo esto, manipulando para alterar el resultado de las elecciones catalanas", ha señalado Mas.

Acusa al Gobierno de intentar manipular las elecciones

Además, ha sostenido que "da la sensación de que la Fiscalía actúa de manera independiente, y en cambio el fiscal general del Estado depende directamente del Gobierno".

En cuanto al debate soberanista, el punto central de la campaña, Mas niega haberlo puesto sobre la mesa para ocultar los recortes económicos: "No es verdad, ya he dicho que no puedo negar que tengamos que hacer más recortes después de las elecciones".