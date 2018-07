Artur Mas: “Lo ideal en Cataluña sería un Gobierno de coalición con ERC”

El presidente de la Generalitat en funciones y líder de CiU, Artur Mas, ha redoblado su oferta a ERC para configurar un Gobierno "fuerte" que garantice la celebración de la consulta la próxima legislatura y una política que afronte la crisis y la consolidación del Estado del Bienestar.

En una rueda de prensa, ha asegurado que la fórmula ideal sería un gobierno de coalición con ERC porque es la única formación con quien ve que comparten ambos objetivos, aunque ha admitido que parece que no será posible, por lo que aboga por "trabajar en una fórmula de máxima estabilidad" al Gobierno catalán.

"Si no, no habrá un gobierno ni fuerte ni serio, y Cataluña no podrá superar la crisis, ni consolidar el Estado del Bienestar ni la consulta", avisa.

No se arrepiente de las elecciones

Además, ha afirmado que, independientemente del resultado de los comicios del pasado domingo, convenía convocar elecciones anticipadas en Cataluña y que no se arrepiente de ello.