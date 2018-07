Rajoy:"Es inaceptable que haya 5 millones de españoles en el paro"

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha convertido a su partido en la casa de "quienes no tengan quien les defienda", sean "ricos, pobres, empresarios o trabajadores", porque España se ha empobrecido en los últimos años gracias a los "listos" y a "esta gente" del PSOE. "Aquí en el PP nadie está a la orden de nadie, sino de la conciencia de cada uno; ustedes están aquí porque quieren, y no os tiene que gustar el cien por cien de lo que hacemos, no acertamos siempre, pero este partido siempre defenderá su independencia", ha ensalzado el presidente de los populares durante su acto de cierre de jornada en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Una convocatoria que ha desbordado a los organizadores, pues, según han explicado, la sala principal, de 1.900 asistentes, y una contigua, con capacidad para 300, se han quedado pequeñas, e incluso cargos del PP canario se han visto obligados a dejar sus butacas para que entraran algunos de los centenares de simpatizantes que querían acceder al auditorio y no podían.Del paro ha hablado Rajoy nuevamente al asegurar que es "inaceptable" que haya cinco millones de desempleados y más del 25 por ciento de los canarios, y un "bochorno" que el 45 por ciento de los jóvenes españoles no puedan encontrar un puesto de trabajo.



Convencido de que gobernará su partido

En su mitín en Tenerife Rajoy se ha mostrado convencido de que pronto gobernará su partido y entonces se crearán en España puestos de trabajo, ya que, en su opinión, cuando una fuerza política, como el PSOE, "sólo hace oposición a la oposición", termina en la oposición.

Rajoy se ha manifestado de este modo durante un mitin en una plaza céntrica de Santa Cruz de Tenerife, adonde ha acudido junto al candidato a la Presidencia de Canarias, José Manuel Soria, y los aspirantes al cabildo y a la alcaldía, Antonio Alarcó y Cristina Tabío, respectivamente. El líder de los populares ha puesto el acento, nuevamente, en desmentir las acusaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para quien el paro está como está por la gestión de José María Aznar. "Eso es como si se le echa la culpa a Di Stéfano de que el Madrid no gane la Champions League", ha ilustrado.