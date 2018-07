Rafael Olaizola: "Dicen que esto va bien, pero yo me siento igual que hace doce años"

Rafael Olaizola no está tranquilo. Es concejal del PP en la localidad guipuzcoana de Zarauz y ha visto cómo en sus carteles electorales aparecía una diana sobre su cara y un disparo en la frente. Los carteles fueron retirados rápidamente pero, desde entonces, Olaizola vive con inquietud.

"No me lo esperaba -confiesa a Antena3- nos dicen que esto va muy bien, pero yo me siento igual que hace doce años". Rafael se siente señalado. "No es una broma -dice- estar en el Pais Vasco en un punto de mira con un tiro".

El concejal del PP recuerda que, nada más ver el cartel se acordó de su antecesor, Ignacio Iruretagoyena, asesinado por ETA.

Olaizola se muestra contrario a la presencia de la izquierda abertzale en estas próximas elecciones municipales y autonómicas cuando ETA no ha dejado las armas. "Están muy valientes y sobrados -dice-. Algo raro pasa y algo injusto está sucediendo".

El concejal continuará su campaña a pesar de las amenazas, siempre, eso sí, acompañado de su escolta.