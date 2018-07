Cospedal: "La moción de censura no está en la agenda del partido"

La presidenta electa de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado en Noticias 2 que aún no se han "mantenido conversaciones con otros partidos" sobre una posible moción de censura, aunque "no está en la agenda del Partido Popular". A pesar de ello, Cospedal ha afirmado que "no se puede esperar un año más para convocar elecciones".

En una entrevista con Matías Prats, Cospedal, que ha logrado la victoria en las urnas en uno de los feudos tradicionales del PSOE, no ha aclarado si seguirá siendo Secretaria General del Partido Popular. "No hemos hablado de eso hoy, aunque depende totalmente de lo que diga mi partido y su presidente, Mariano Rajoy", asegura.

Fuga de votos

Cospedal ha defendido el triunfo de su partido como la noticia principal de estas elecciones autonómicas y municipales, frente a la importancia de la debacle socialista. "Yo creo que ha habido una fuga de votos importante del PSOE hacia el PP. Hemos conseguido trasladar una propuesta y hemos conseguido una mayoría muy clara en muchos lugares. Es una apuesta por el cambio".

Como primeras medidas al frente del gobierno de Castilla-La Mancha, Cospedal ha defendido la austeridad, ya que "hay muchos gastos superficiales". "Un gran plan de austeridad en las cuentas públicas, garantizando los servicios públicos esenciales, para generar expectativas para los emprendedores es nuestro principal objetivo", ha asegurado.