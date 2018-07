Pedro Sánchez: "Si hicimos el gran cambio en 1982, lo volveremos a hacer en 2015"

Sánchez ha apelado al legado de González para llegar de nuevo a la Moncloa en un mitin celebrado junto con la candidata a la presidencia del Gobierno balear, Francina Armengol, en el Parque de Sa Riera, ante algo más de unos 1.500 espectadores que no han llenado el recinto. "Si hicimos el gran cambio político en 1982, lo volveremos a hacer en 2015", ha asegurado el líder socialista tras recordar el salto de modernidad que dio España hace más de 30 años.

Ha hecho hincapié en que lo mejor que le ha ocurrido a España ha venido de la mano de los socialistas, incluido, el fin del terrorismo. "¿Qué lecciones nos van a dar a nosotros? Ninguna lección", se ha respondido ante la ovación cerrada de la gente.

Ha sido entonces cuando Sánchez ha vuelto a defender el pacto entre generaciones que "está rompiendo el PP" al invitar, de forma espontánea, al escenario a alguna persona nacida antes de la Guerra Civil. Dos ancianos, María Josefa y José, se han acercado a Sánchez, con quienes se ha abrazado mientras también pedía sumarse a ellos a otras personas que hubieran nacido en el franquismo y durante la democracia, con el fin de congregar a las generaciones de las que él tanto habla en sus discursos.

"No me digáis que no es emocionante. ¿A que nos sentimos orgullosos de nuestra historia?", ha dicho el secretario general del PSOE. Aunque sin citarles, Sánchez ha arremetido contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias, por hablar del "régimen del 78" y no saber reconocer que la Constitución ha aportado los mejores años a España. "Aquellos que descalifican tachando de régimen de 78 lo que fue la Constitución de la democracia, que nos hizo ciudadanos, que nos permitió ingresar en la UE, son aquellos que reniegan de la mejor historia de España, que es la historia de la democracia", ha proclamado.

Ha hecho extensiva la crítica a Ciudadanos y a ambas formaciones les ha afeado que presuman de no tener bagaje. "Algunos consideran que no tener historia a sus espaldas es un activo. El mejor activo es tener una historia centenaria porque nos da la sabiduría histórica para saber que gobernar es errar y reconocer errores, pedir perdón y decirles que no vamos a volver a fallar", se ha comprometido.

Frente a la opción que representa Podemos, ha asegurado que el PSOE es el "cambio seguro" porque es "un partido de izquierda para hacer políticas de izquierda desde gobiernos de izquierda". Al igual que hizo en la Comunidad Valenciana y en Murcia, el secretario general ha aprovechado su presencia en Baleares, otra de las regiones donde el PP se ha visto afectado por más casos de corrupción, para hacer un llamamiento a votar el 24M para "desterrar del diccionario de la política palabras como cohecho, tráfico de influencias y financiación irregular".

En materia social, Sánchez se ha dirigido de manera especial a las mujeres para asegurarles que defenderá la igualdad salarial y la protección de sus derechos, como al aborto. "El PSOE es el partido de las mujeres. Sabéis que podéis contar con nosotros para seguir avanzando en las libertades", ha hecho gala. En clave balear, el secretario general ha prometido que si llega a la Moncloa, promoverá una "tarifa plana" para el transporte aéreo entre las islas, que, según ha precisado luego Francina Armengol, se situará en 30 euros por trayecto para los billetes de avión.

También que favorecerá la aprobación de un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB). Sánchez se ha mostrado convencido de que su partido derrotará al presidente balear, José Ramón Bauza (PP), del que ha afirmado que "ya es el pasado" y que "es poco menos como Rajoy". "El 24M estamos todos llamados a escribir otro destino, de justicia y de honestidad para la mayoría", ha animado.