Alberto Garzón: "No voy a irme a Podemos"

El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha afirmado que "hay mucho juego pendiente" en las elecciones del próximo domingo y ha hecho un llamamiento "nítido, preciso y sincero" a votar "izquierda" y a IU para enfrentar a los gobiernos de la derecha. En declaraciones a los periodistas antes de repartir propaganda electoral de IU en el mercado del barrio sevillano de Cerro Amate, junto al candidato a la Alcaldía de Sevilla, Daniel González Rojas, Garzón harevelado que recibió una oferta de Podemos para ingresar en esa formación. "Soy muy claro y muy contundente. Yo no me voy a ir a Podemos. No me voy a ir porque mi proyecto es Izquierda Unida. Aunque es verdad que Podemos no es nuestro enemigo", ha dicho.

El líder de IU ha dicho que afronta el último día de campaña "con mucha ilusión" y ha recordado que hay "entre un 30 y un 40 por ciento de indecisos". "Queremos animar a toda la ciudadanía a votar de acuerdo a sus principios y valores y les ofrecemos los nuestros: hacer de la lucha contra el desempleo el principal objetivo cuando estemos en las instituciones", ha sostenido Garzón, que ha añadido que "es el momento de luchar contra la desigualdad".

Para el candidato de IU a la Moncloa, con la desigualdad y el desempleo no es posible enfrentarse con representantes políticos que "viven en burbujas". "La cúpula del PP vive en una burbuja de corrupción, totalmente alejada de la vida cotidiana de la gente", ha sostenido Garzón, quien ha puesto como ejemplo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "diga que la gente ya no está preocupada por el paro, que en realidad es su principal preocupación".

Garzón ha mantenido que las encuestas demuestran que IU ha ido "de menos a más" durante esta campaña y ha augurado "muy notables éxitos a nivel municipal", donde más del 60 por ciento de las candidaturas en las que IU se presenta son "de unidad popular", junto a otras formaciones y movimientos sociales. En el que ha definido como un "escenario ilusionante", ha subrayado que donde ha existido una "unidad plena" en esas candidaturas, como Zaragoza o Barcelona, va a haber "una capacidad mucho mayor para quitarle los gobiernos a la derecha y conseguir incluso las alcaldías para la gente sencilla".

Garzón ha avanzado que el trabajo de IU "se va a ver también el día después", pero ha destacado que esta ha sido una campaña de "autoestima", puesto que la coalición se ha encontrado "con mucho cariño entre la gente y ha ido construyendo mucha confianza en las candidaturas de unidad popular".