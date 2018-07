Arenas, cauto ante las encuestas que le dan la mayoría absoluta

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, ha pedido a los militantes de su partido que no haya "ni un gramo de euforia, ni medio grano de confianza" ante las últimas encuestas que se han publicado este domingo y que dan la mayoría absoluta a su formación, advirtiendo de que "no hay nada conseguido" y de que su partido se encuentra en estos momentos "rozando" una mayoría de gobierno.

Arenas, que ha participado este domingo en un foro organizado por el partido con profesionales del ámbito de la salud en la localidad sevillana de Utrera, ha dicho que recibe el resultado de estas encuestas con "humildad y responsabilidad" y que haría un ejercicio de "cinismo" si dijera que las mismas le provocan malestar, cuando lo que le generan es "optimismo" de cara al 25-M.

No obstante, el líder de los 'populares' andaluces ha advertido a los suyos de que el PSOE-A es un partido "muy fuerte" en Andalucía y que solo considerando esa fortaleza se puede lograr una mayoría de Gobierno. "Nunca menospreciando ni dando por hecha las victorias se han conseguido", ha apuntado Arenas, quien ha subrayado que su formación no aspira a ganar sino a gobernar.

No hay un programa electoral, sino de Gobierno

En esta línea, ha apuntado que si el PP-A logra una victoria el 25-M que no sea suficiente para gobernar, "todo se quedará en un titular efímero sobre que Arenas gana por primera vez las elecciones en Andalucía, pero no nos servirá para cambiar la sociedad andaluza". Así, ha insistido en que su objetivo es "ganar de verdad la partida al único enemigo que tenemos en Andalucía, el 31 por ciento de paro y la crisis económica".

Por este motivo, ha explicado Arenas, su formación no ha querido presentar a la ciudadanía un programa electoral, sino "un programa de gobierno". "Tenemos los mejores equipos para gobernar si esas encuestas se hacen realidad", ha afirmado el líder 'popular', quien ha garantizado que si se convierte en el próximo presidente de la Junta intentará "todos los días" que no se note la mayoría absoluta porque su objetivo es "acabar con el rodillo, la arrogancia y la prepotencia que ha gobernado en los últimos años".