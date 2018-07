Juan Marín, candidato de Ciudadanos: "No vamos a entrar en el Gobierno andaluz"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones andaluzas, Juan Marín, ha asegurado en Espejo Público que "Nosotros no vamos a entrar en ese Gobierno, dijimos antes y después de las elecciones que si no ganábamos no formaríamos parte del Gobierno en Andalucía". Además ha admitido que el resultado de nueve escaños les ha "sobrepasado".