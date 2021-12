Sephora celebra el Día de los Inocentes 2021 con unos descuentos que no son ninguna broma

Este martes, 28 de diciembre, se celebra, como cada año uno de los días más esperados, el Día de los Inocentes 2021. Este día acostumbramos a gastar alguna que otra broma a nuestros amigos y familiares, en algunas ocasiones bromas pesadas que sentarían muy mal en cualquier otro día del año. Pero en el Día de los Santos Inocentes todo se perdona. Eso sí, a pesar de que es el día de las bromas, en Sephora encontraremos unos descuentos que, realmente, no son ninguna broma, descuentos de hasta el 25% que pueden venir muy bien para comprar algunos regalos para el día de Reyes Magos. Antes de que acabe el año, Sephora quiere que no te quedes sin tus productos favoritos y de buena calidad. Por ello, te ofrecen un cupón con un 25% de descuento en una selección de productos exclusivos. Para utilizarlo solo tendrás que poner "LOMEJOR21" en el proceso de finalización de compra y ya tendrás acceso a este cupón de descuento. No te pierdas las mejores máscaras de pestañas o los mejores pintalabios y hazte ahora con el tuyo. A pesar de que en la web, y en tiendas, podrás ver claramente algunos de los descuentos, hemos realizado una selección con algunas de las ofertas más suculentas para que no pierdas el tiempo. Así que si realmente quieres aprovechar los chollos de Sephora, ahora es el momento.

Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter

Eles una de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado, y es por eso por lo que no podemos dejar pasar la oferta que nos ofrece. Este filtro perfeccionador te proporcionará un brillo rejuvenecedor de superestrella ya que te ayudará a realzar tu piel y aportará un toque radiante en cuestión de segundos. El precio habitual es de 42,99 euros pero ahora, con el descuento del 25%, podrás comprarlo por tan solo 32,34 euros, ¡una ganga! Comprar en Sephora

Filtro perfeccionador efecto Hollywood | Sephora

Urban Decay All Nighter Setting Spray

¿Quieres que tu maquillaje dure mucho más? Pues necesitas el All Nighter Setting Spray de Urban Decay, un spray 100% vegano quemanteniéndolo en su sitio sin moverse hasta que llegues a casa y puedas desmaquillarte. Su precio fijo es de 32,99 euros, pero gracias aly al descuento del 25% depodrás comprarlo por tan solo 24,74 euros, ¡una oferta increíble! Además, es un producto que suele durar mucho, por lo que será un dinero bien invertido. Comprar en Sephora

Fijador de maquillaje | Sephora

Natasha Denona Zendo Palette

¿Estás buscando lade ojos perfecta? Pues esta de Natasha Denona se aproxima a la perfección. Incluye quince nuevas sombras de ojos con pigmento prensado ND. La tonalidad de la paleta va del rosa al marrón, el coral y el melocotón con toques turquesas. Una paleta perfecta para cualquier tipo de. El precio de la paleta de sombras de ojos con el descuento del 25% de Sephora es de 51,74 euros, que no está nada mal teniendo en cuenta la calidad de las sombras de ojos de la firma de maquillaje. Comprar en Sephora

Paleta de sombras Zendo | Sephora

Tratamiento Moroccanoil

El tratamiento Moroccanoil es de los más deseados y es que, desde hace algunos años, su popularidad saltó por las nubes y se convirtió en el aliado de muchas personas. Estese basa en el aceite de argán, que deja el cabello suave y flexible, además de que aporta un brillo de lujo. A pesar de ser un aceite, no engrasará tu cabello. Comprar en Sephora

Tratamiento Moroccanoil | Sephora

Charlotte Tilbury Hyaluronic Happikiss

¿Quieres unos labios más llamativos? Pues con el Hyaluronic Happikiss de Charlotte Tilbury podrás tenerlos ya que han sido formulado con ácido hialurónico y péptido C, lo que permite lucir unos, con un aspecto de mayor volumen. Su precio con descuento es de 23,99 euros, así que no dejes pasar la oportunidad y hazte con uno de estos labiales a precio reducido. Comprar en Sephora

Barra de labios | Sephora

Shape Tape Contour Concealer de Tarte

Eltendrá un 25% de descuento durante el Día de los Santos Inocentes 2021. Contiene una fórmula muy fluida, mate y con una cobertura completa. Además, consigue iluminar la mirada al instante y suaviza la piel rápidamente. Habitualmente cuesta 28,99 euros pero ahora, con el descuento, tan solo te costará 21,74 euros, ¡una ganga para un corrector tan potente! Comprar en Sephora

Corrector de ojeras | Sephora

Benefit Roller Lash

¿Quieres tenerde infarto? Pues con el Roller Lash de Benefit Cosmetics podrás tenerlas. Su cepillo Hook 'n' Roll consigue atrapar, separar, alargar y rizar todas las pestañas para tener una mirada mucho más grande. Su precio es de 22,49 euros gracias al descuento del 25% de Sephora. Comprar en Sephora

Mascara de pestañas | Sephora

CC Crème de Centella Asiática de Erborian

Elpara el rostro dees perfecto para perfeccionar la piel de forma rápida y sencilla. Es ideal para todo tipo de pieles ya que aporta una luminosidad de película. Te dará un aspecto de "cero imperfecciones". Su precio es de 14,99 euros, ¡un precio increíble para un producto tan bueno! Comprar en Sephora

Crema formato viaje | Sephora

Benefit Hoola

Loste permitirán dar un toque de sol a tu piel sin tener que pasar horas y horas en la playa. Es ideal para todo el año al tener una textura mate. Su precio, con el 25% de descuento, es de 29,99 euros, ¡Irresistible! Comprar en Sephora

Polvos bronceadores | Sephora

Estuche de labiales Charlotte Tilbury

Los pintalabios son imprescindibles en cualquier neceser de maquillaje o de sets de belleza. En este caso traemos un 25% de descuento en cuatro mini labiales en colores mate. Están entre tonalidades rosas y rojizas y es el set ideal para cuando nos vamos de viaje, ya que, gracias a su tamaño mini, es perfecto para transportar. Comprar en Sephora