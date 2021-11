Black Friday 2021, en directo: las mejores ofertas, descuentos y chollos que no te puedes perder

Tenemos las mejores noticias, Black Friday 2021 ya está aquí, y puedes hacerte ya con los mejores descuentos de la temporada. El ansiado 26 de noviembre por fin ha llegado y, desde este momento tienes a un solo click los mejores descuentos del mercado. Muchos son los comercios y grandes marcas que se han unidos a este día de descuentos y promociones, y han preparado los mejores artículos al mejor precio. marcas como Amazon, El Corte Inglés, Leroy Merlin o Media Markt, son conscientes del incremento de las ventas que supone implementar estos descuentos y, no han dejado pasar la oportunidad durante toda la semana del Black Friday. No obstante, los descuentos y las grandes oportunidades continuarán, por lo que, te invitamos a no despegarte de las actualizaciones de sus páginas webs estos días para que puedas disfrutarlos al máximo. Black Friday es originario de los Estados Unidos. Se trata de un día muy especial ya que se celebra un día después de Acción de Gracias. Es el pistoletazo de salida a las compras previas de Navidad. Para muchos, es el momento ideal para disfrutar de grandes descuentos y empezar con las compras navideñas. La traducción del famoso nombre, quiere decir Viernes Negro y, el primero de que lo comenzó a llamar de este modo, fue un periódico de Filadelfia. Este nombre toma su origen por el humo negro que se producía en la ciudad como consecuencia de los desplazamientos de los cientos de clientes a los grandes almacenes de la ciudad. Los comerciantes pronto se dieron cuenta del gran beneficio que sacaban si, por un día, bajaban el precio a muchos de sus artículos. Y así, hoy día, el Viernes Negro se celebra ya en todo el mundo. Eso sí, es muy recomendable hacer un listado de las necesidades a cubrir para hacer compras de manera consciente, y no dejarte llevar por publicidad engañosa. Ahora sí, tras esta breve introducción a tan curioso día, comenzamos con el listado de descuento que hemos preparado para ti en este Black Friday de 2021: