Zidane, tras el partido contra el Legia: "Defensivamente hemos arriesgado un poco"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que ante el Legia de Varsovia (5-1) fallaron "más de lo habitual defensivamente", pero es "algo normal" cuando juegan con un esquema más ofensivo, subrayando además que le gusta mucho la faceta de asistente de Cristiano Ronaldo.

"Hemos tenido muchas ocasiones de gol y estoy contento con la actuación ofensiva, pero hemos fallado un poco más de lo habitual en defensa. Sin embargo, a veces hay que tomar decisiones y hemos jugado de manera más ofensiva y es algo normal. El domingo (ante el Athletic Club en Liga) será otro partido", dijo Zidane en la rueda de prensa.

Además, el francés insistió que es normal que concedan "más ocasiones" y corran "más riesgo" si juegan de manera más ofensiva, pero no piensan que hayan recibido muchas ocasiones por parte de los polacos. "Tal vez haya habido muchos espacios en ciertos momentos, pero ha sido nuestra decisión jugar así", apuntó.

"Está claro que podemos mejorar, pero a veces tenemos que arriesgar un poco. Hemos creado muchas ocasiones y el domingo será otro partido, con otra opción de juego y otros jugadores. Lo importante hoy era ganar. La gente quiere que marquemos muchos goles, pero no siempre es así. Tenemos que trabajar y es lo que hicimos", agregó.

Al ser cuestionado por la falta de gol de Cristiano Ronaldo, quien buscaba su gol 100 en 'Champions' -lleva 98-, el galo expresó que a veces se espera mucho de él y que se pretenden que "en un partido de estas características meta tres o cuatro goles", pero que no siempre puede suceder así y que el luso es quien más ganas tiene de anotar.

"No ha podido marcar y lo que a mí me importa es que ha dado asistencias. Marcó el fin de semana pasado (ante el Betis), pero también me gusta mucho cuando da asistencias y esto forma parte de su juego. Es cierto también que siempre le vamos a pedir más porque es Cristiano, él lo sabe", subrayó.

Buen trabajo de Morata y Lucas Vázquez

Por otro lado, 'Zizou' explicó sobre Alvaro Morata y Lucas Vázquez que han hecho muy buen trabajo durante toda la semana y en el partido al igual que todos sus compañeros y que todos los jugadores "van a tener oportunidad de jugar".

"Los tres de arriba (Benzema, Bale y Cristiano) lo están haciendo muy bien. Pueden mejorar y siempre queremos que Cristiano meta goles, pero lo importante es que ha creado muchas ocasiones", indicó.

Además, acerca de la actuación de Francisco 'Isco Alarcón' el sábado pasado ante el Betis y sobre la posible titularidad ante Athletic este fin de semana, Zidane afirmó que está "muy contento" con la actuación que tuvo el malagueño ante el conjunto andaluz, pero que hoy ha tomado la decisión de que jugaran Marco Asensio y James Rodríguez.

Finalmente, el francés señaló que intenta "dar lo mejor" en cada partido y en cada ocasión que tienen, pero que es normal que haya críticas cuando empatan varios encuentros de manera consecutiva. "Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar para llegar al día del partido y hacerlo bien", concluyó.