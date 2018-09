Buffon: "Cristiano es un modelo deportivo para todos"

Gianluigi Buffon tiene un reto por delante en Cardiff: el de levantar su primera Champions League con 39 años. El arquero, leyenda del fútbol, se la jugará con la Juventus ante el Real Madrid de un Cristiano Ronaldo al que alabó en rueda de prensa: "Es un modelo deportivo para todos, ya sean grandes y pequeños".

"Cristiano y yo tenemos posiciones tan distintas que no puede haber comparaciones entre nosotros. Veo el Balón de Oro como algo gratificante, pero secundario. Lo importante es ganar la final en Cardiff. No he soñado con Benzema ni con Cristiano, debería hacerlo con muchos jugadores del Real Madrid. Ronaldo es un ejemplo para todos", afirma Buffon.

El portero italiano ha mostrado su admiración por el Real Madrid de Zizou: "No me sorprende Zidane en el banquillo. Ha mantenido como entrenador un ADN ganador. Tienen feeling con las finales ganadas, como nosotros con las perdidas, pero los extremos se tocan".

Buffon espera poder ayudar a los suyos con alguna parada salvadora: "Una buena actuación mía podría ayudar a la Juventus, es el mayor regalo que podría dar a mis compañeros. Ganar me daría una alegría inmensa, probablemente mis emociones serán diferentes de las de los jóvenes, será un partido muy especial para mí".

Y para ello, Gianluigi apela a la motivación extra de una final europea: "Se percibe el entusiasmo y se siente el apoyo de la afición. Hay confianza, pero con la dosis adecuada de respeto y de humildad".