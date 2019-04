Brendan Rodgers, Messi y el monstruo del Lago Ness: ¿la pregunta más surrealista del mundo?

El entrenador del Celtic FC, Brendan Rodgers, ha señalado este martes que su equipo no quedó herido por el duro 7-0 encajado el 13 de septiembre en el Camp Nou ante el FC Barcelona sino que, por contra, aprendieron de ello y mejoraron su juego hasta llegar al punto de que, en el choque de vuelta de este miércoles, cree que pueden ganar si aúnan valentía con "suerte".

"Vamos a tener momentos en el partido en los que tendremos oportunidades y debemos ser capaces de aprovecharlas. Hay muchas variables para ganar; necesitamos suerte, estar al máximo en nuestro juego y que el portero pare", señaló en rueda de prensa.

Rodgers cree que deben entrar al partido pensando en la organización defensiva pero en ir arriba a la contra. "Son un equipo de calidad que puede jugar a través de la presión y debemos jugar como somos mejores, al contragolpe. También necesitamos un poco de suerte y cuando tengamos oportunidades, aprovecharlas", reiteró.

Eso sí, no quiere para nada ver algo similar a lo del partido en Barcelona. "Les mostramos demasiado respeto y el marcador fue algo decepcionante en su momento. Hubo varios aspectos de los que aprendimos, como que hay que ser valientes, y los jugadores han demostrado que han aprendido de ello", aseguró.

"Fue un partido duro contra un equipo de clase 'top', un equipo de talla mundial pero hubiera deseado que hubiera habido una actuación diferente por nuestra parte. Tenemos que luchar y asegurarnos de que hacemos todo lo que podamos para intentar detenerles, pero no es fácil. No hay que mostrar tanto respeto, no puedes saltar así al partido e intentar imponer tu estilo", apuntó.

Al respecto añadió que el "mensaje" extraído de ese 7-0 es que deben saber imponerse. "Ese es el mensaje y esta es la oportunidad para demostrarlo ante ellos. Debemos intentar imponer nuestro estilo y ponérselo tan difícil como podamos. Si Messi juega, es el indiscutible mejor jugador del mundo. Lo ha demostrado cuando ha jugado que con él son un equipo distinto. Pero no importa quien juegue, son un gran equipo", matizó.

"Para nosotros se trata del equipo. Es una oportunidad para todos nosotros de jugar bien aquí. Queremos lograr una victoria y sabemos que será difícil. No tenemos miedo por el resultado. Si jugamos con nuestro estilo tenemos una oportunidad de lograrlo. Los jugadores tienen el coraje de amar el fútbol y la habilidad de querer el balón. Mucho aprendizaje y mucha mejora vienen del partido contra el Barça pero no nos lastimó", argumentó.

¿Messi o el monstruo del Lago Ness?

En un momento dado de la rueda de prensa, un periodista, haciendo alusión a la leyenda local del monstruo del Lago Ness, le ha preguntado a Rodgers que,"si no tuviésemos las imágenes que tenemos hoy en televisión, Internet..., ¿qué le sería más fácil de creer?, ¿que existe el monstruo del Lago Ness o el jugador Leo Messi?".

El técnico se lo ha tomado con incredulidad y buen humor. "Lo que es difícil de creer que me hagas esta pregunta. Es la peor pregunta que me han hecho nunca, seguro". Al menos, ha aprovechado la pregunta para dejar claro que considera a Messi como "un jugador brillante".