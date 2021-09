Poty Castillo revela cómo es y a quién se parece el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres

Este jueves se ha presentado en la capital el concierto benéfico 'El último aplauso', una iniciativa de 'Mensajeros de la Paz' de la Fundación Isabel Gemio y de la Asociación Econatur, que para recaudar fondos para ayudar a la recuperación del sector artístico tras la pandemia del Covid, reunirá este sábado en Ifema a un cartel de lujo en el que no faltarán algunos de los nombres de la música nacional más populares de nuestro país en las últimas décadas.

Un espectáculo dirigido por Javier Castillo, Poty, que muy ilusionado nos ha hablado de este iniciativa durante su presentación. "Surge del mítico aplauso de todas las tardes durante el confinamiento para apoyar a todo el sector de la música que es el más denostado del momento, porque la cultura está denostada pero el tema musical es terrorífico. Nos hemos embarcado en una película que no nos la creemos ni nosotros y tiene muy buena pinta", ha señalado.

Ya retomando la rutina después de un verano de "mucho ajetreo" en el que ha tenido tiempo de disfrutar de su familia y amigos, como Paula Echevarría y Miguel Torres, Poty nos ha contado cómo es el pequeño Miguel Jr, de casi cinco meses, y a quién se parece: "Es lindísimo, no puede ser más simpático y más lindo", ha confesado, asegurando que sin ningún género de dudas "es clavado al padre". "Como son reguapos la madre y el padre pues el crío ha salido así y felices si es lo que me queréis preguntar. La llegada de un bebé a la casa es la mayor suerte", ha apuntado, confirmando el buen momento por el que atraviesa una de sus mejores amigos, que por cierto no se perderán 'El último aplauso'.

Con quien sin embargo sigue sin tener relación es con David Bustamante, de quien era inseparable y se distanció tras su separación de Paula Echevarría. "Qué lástima que no hay relación. No fui yo. Pero de esto no vamos a hablar", ha dejado claro, apuntando que no hubo ningún motivo para su enfado: "No ocurrió nada, todo lo contrario. No ocurrió nada y ya veremos si le veo en 'Masterchef' porque no es algo que me entusiasme".

