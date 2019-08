En casa se van cambiando las toallas y la crema solar, por estuches, libretas y una gran variedad de material escolar, junto los uniformes que este año estrena Anita.

Estoy segura que ya sabéis que las incomodidades de la vuelta a la rutina no sólo lo serán para vuestros hijos, ellos tienen una facilidad enorme de retomar antiguas costumbres y hábitos.

En mayor medida, lo es para nosotros; Convivir con ellos, hacer planes, trasnochar, despertarse tarde... En definitiva, disfrutar de ellos es algo a lo que por desgracia nos malacostumbramos rápidamente.

Por suerte, en mi caso, me encanta mi trabajo y las personas que me acompañan en cada jornada de mi centro laboral. Eso me lo pone todo mucho más fácil, pero no puedo esconder que le temo al día que ya no pueda compartir la mayoría de las horas con la peque. Tengo que asumir que ella ahora también empieza a tener otras obligaciones (su cole de mayores) y eso me consuela un poco, pero nos lo pasamos tan bien en vacaciones, que no deja de ser un fastidio tener que prescindir de ella tantas horas en esta "vuelta a la rutina".

Hay quién dice: "Estoy deseando que empiecen el colegio para perderlos de vista y descansar". Seguro que lo dicen de broma, o en momentos de saturación donde todos necesitamos desahogarnos unos momentos, porque no hay mayor tristeza, al menos para mí, que pasarme horas sin escucharlos.

El resto de la vuelta a la rutina es más llevadera, se hará como siempre con más o menos dificultades, pero siempre se hace.

Mientras nos vamos tod@s mentalizando, yo al menos tengo algunos días más para aprovecharme de estas VACACIONES. Seguid disfrutando l@s que podáis y mucho ánimo para l@s que ya estéis inmersos en la batalla. Un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.

